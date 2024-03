Conférence/débat : Thérapie augmentée : La réalité virtuelle pour traiter les maladies mentales La Perestroïka Paray-Vieille-Poste, samedi 13 avril 2024.

Conférence/débat : Thérapie augmentée : La réalité virtuelle pour traiter les maladies mentales La Perestroïka Paray-Vieille-Poste Samedi 13 avril, 16h00

La section strasbourgeoise AFT67 organise une conférence-débat sur le thème suivant :

Conférence/débat : Thérapie augmentée : La réalité virtuelle pour traiter les maladies mentales

Nous aborderons les points suivants :

• Comment la réalité virtuelle (VR) est utilisée comme support pour traiter certaines maladies mentales ;

• Les bénéfices et les risques de l’utilisation de la VR en contexte clinique ;

• Comment l’IA va changer la donne.

Conférencière : Léa // Animateur débat : Joris

Lieu : Bar la Perestroïka, 2 rue de Thiergarten, 67000 Strasbourg.

Le 13 avril à 16h. Nous serons dans la véranda (place limitée) !

Entrée libre !

Il est néanmoins conseillé de s’inscrire sur Eventbrite afin que nous puissions estimer le nombre de curieux et nous organiser en fonction.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-debat-transhumaniste-strasbourg-therapie-augmentee-871922803577?aff=ebdssbdestsearch

Vous nous trouverez dans la véranda au fond du bar, à côté du roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog.

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse technoprogstrasbourg@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer !

Groupe local strasbourgeois de l’AFT-Technoprog

La Perestroïka 2 rue de Thiergarten, 67000 Strasbourg