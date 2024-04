Conférence/débat : Thérapie augmentée : La réalité virtuelle pour traiter les maladies mentales La Perestroïka Paray-Vieille-Poste, samedi 13 avril 2024.

Conférence/débat : Thérapie augmentée : La réalité virtuelle pour traiter les maladies mentales Léa vous expliquera le bon usage d’un casque VR pour permettre certains soins cognitifs. Samedi 13 avril, 16h00 La Perestroïka Entrée presque libre, car à minima faire inscription (non obligatoire).

Début : 2024-04-13T16:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T16:00:00+02:00 – 2024-04-13T18:00:00+02:00

La section strasbourgeoise AFT67 organise une conférence-débat sur le thème suivant :

Conférence/débat : Thérapie augmentée : La réalité virtuelle pour traiter les maladies mentales

Nous aborderons les points suivants :

• Comment la réalité virtuelle (VR) est utilisée comme support pour traiter certaines maladies mentales ;

• Les bénéfices et les risques de l’utilisation de la VR en contexte clinique ;

• Comment l’IA va changer la donne.

Conférencière : Léa // Animateur débat : Joris

Lieu : Bar la Perestroïka, 2 rue de Thiergarten, 67000 Strasbourg.

Le 13 avril à 16h. Nous serons dans la véranda (place limitée) !

Entrée libre !

Il est néanmoins conseillé de s’inscrire sur Eventbrite afin que nous puissions estimer le nombre de curieux et nous organiser en fonction.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-debat-transhumaniste-strasbourg-therapie-augmentee-871922803577?aff=ebdssbdestsearch

Vous nous trouverez dans la véranda au fond du bar, à côté du roll-up aux couleurs de l’AFT Technoprog.

Pour toutes questions, contactez-nous à l’adresse technoprogstrasbourg@gmail.com

https://transhumanistes.com/

Au plaisir de vous rencontrer !

Groupe local strasbourgeois de l’AFT-Technoprog

