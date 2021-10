Conférence-débat sur l’usage des écrans Paimpol, 18 novembre 2021, Paimpol.

Conférence-débat sur l’usage des écrans Salle Feutren Rue Pierre Feutren Paimpol

2021-11-18 – 2021-11-18 Salle Feutren Rue Pierre Feutren

Paimpol Côtes d’Armor

L’usage des écrans et son impact sur les capacités d’apprentissage seront présentés par Isabelle Batailler, orthoponiste, et les professionnels de la Maison de santé de Pleumeur-Gautier. Qu’est ce que les écrans ? Quelle place leur accorde t’on ? Une soirée d’échanges et d’informations.

lechato@ville-paimpol.fr +33 2 96 55 31 74 http://www.guingamp-paimpol-agglo.bzh/

