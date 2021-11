Nyons Maison des associations - Salle 11 - Draye de Meyne - Nyons Drôme, Nyons Conférence-débat sur l’Europe. Diversité entre les membres ? Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Conférence-débat sur l’Europe. Diversité entre les membres ? Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons, 2 décembre 2021, Nyons. Conférence-débat sur l’Europe. Diversité entre les membres ?

Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons, le jeudi 2 décembre à 18:00

pour en savoir plus : [https://untl.net/conference_debat21.htm](https://untl.net/conference_debat21.htm)

Entrée libre

La diversité dans l’Union : Cigales/Fourmis, Est/Ouest, Fédéralistes /Europe des patries, élargissement/recentrage, etc. Comment fonctionner avec de telles divergences ? Maison des associations – Salle 11 – Draye de Meyne – Nyons Nyons Nyons Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T18:00:00 2021-12-02T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Maison des associations - Salle 11 - Draye de Meyne - Nyons Adresse Nyons Ville Nyons lieuville Maison des associations - Salle 11 - Draye de Meyne - Nyons Nyons