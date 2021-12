Conférence-débat : « Sur les pas d’un déporté » par Jean-François Naizot Blonville-sur-Mer, 25 février 2022, Blonville-sur-Mer.

Conférence-débat : « Sur les pas d’un déporté » par Jean-François Naizot Blonville-sur-Mer

2022-02-25 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-25

Blonville-sur-Mer Calvados Blonville-sur-Mer

Au moyen de photos et de pièces d’archives, Jean-François Naizot retrace le parcours de déporté du résistant Eugène Naizot, son grand-père, depuis son arrestation à Dijon le 31 août 1943 jusqu’à la libération du camp de Hradisko en avril 1945. Un périple à travers trois pays : la France, l’Allemagne et la Tchécoslovaquie. Cinq villes et cinq lieux de détention : Dijon, Compiègne, Buchenwald, Flossenbürg, Hradisko. L’important travail de recherche ainsi qu’un « pèlerinage » sur ces terres de souffrances sont présentés, de même que les nombreuses lettres et documents ayant servi de point de départ à l’écriture du roman « 6304 ». L’histoire d’un résistant déporté, celle de dizaines de milliers d’autres.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces.

animations.blonville@gmail.com +33 7 72 72 13 27

Blonville-sur-Mer

