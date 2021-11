Saint-Rivoal Salles des fêtes de Saint-Rivoal - Sal ar gouelioù Sant-Riwal Finistère, Saint-Rivoal Conférence/débat sur les noms de lieux Salles des fêtes de Saint-Rivoal – Sal ar gouelioù Sant-Riwal Saint-Rivoal Catégories d’évènement: Finistère

Salles des fêtes de Saint-Rivoal – Sal ar gouelioù Sant-Riwal, le mercredi 24 novembre à 18:30

Yann-Bêr Kemener rédige un livre sur la façon dont on peut traiter le sujet des noms de lieux bretons. « Ce guide de toponymie vous invite à effectuer vous-mêmes des recherches sur la toponymie bretonne, sur les noms des communes, des villages, des champs, etc., afin de mieux connaître notre patrimoine, de mieux le préserver et surtout de mieux le transmettre aux générations futures. » Guide des noms de lieux bretons Un trésor à préserver Un patrimoine à transmettre Une mémoire à conserver L’exposé sera suivi d’un débat où toutes les questions pourront être posées à ce sujet. Organisation : Fest-noz ar C’harter Rencontre autour d’un « guide de toponymie » avec Yann-Bêr Kemener, à l’initiative de ce projet. Salles des fêtes de Saint-Rivoal – Sal ar gouelioù Sant-Riwal 29190 Saint-Rivoal Saint-Rivoal Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T18:30:00 2021-11-24T20:30:00

