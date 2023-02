Conférence- débat sur les insectes à Saint-Pierre-Aigle, 5 mars 2023, Saint-Pierre-Aigle Saint-Pierre-Aigle.

Conférence- débat sur les insectes à Saint-Pierre-Aigle

En Europe, l’abondance d’insectes pourrait avoir chuté de près de 80 % au cours des trois ou quatre dernières décennies, mais il est très probable que nos sociétés sont incapables d’infléchir la course au désastre. Or ces organismes sont vitaux pour les écosystèmes et l’agriculture. L’association pour la protection de l’environnement du village de Saint-Pierre-Aigle (APEV-SPA) a demandé à Claire Villemant, chercheuse du Muséum d’histoire naturelle et habitante de Saint-Pierre-Aigle si elle était prête à nous en dire plus dans un format un peu inhabituel : après une conférence introductive, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez sur les insectes.

Claire est entomologiste et responsable de la collection d’hyménoptères au

Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et rédige de nombreux articles dans une revue qui s’appelle “Insectes” – Gratuit – sur réservation à l’adresse suivante : apev.spa@gmail.com

