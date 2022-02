Conférence-débat sur les épidémies Saint-Hilaire-des-Landes Saint-Hilaire-des-Landes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Hilaire-des-Landes

Conférence-débat sur les épidémies Saint-Hilaire-des-Landes, 6 mars 2022, Saint-Hilaire-des-Landes. Conférence-débat sur les épidémies Saint-Hilaire-des-Landes

2022-03-06 – 2022-03-06

Saint-Hilaire-des-Landes Ille-et-Vilaine Saint-Hilaire-des-Landes Venez découvrir cette conférence ! Après-midi Conférence-débat sur les épidémies organisé par le Cercle d’histoire de St Hilaire des Landes « Entre Everre et Minette ». Entrée gratuite bernard.chevallier@wanadoo.fr +33 2 99 98 91 78 Venez découvrir cette conférence ! Après-midi Conférence-débat sur les épidémies organisé par le Cercle d’histoire de St Hilaire des Landes « Entre Everre et Minette ». Entrée gratuite Saint-Hilaire-des-Landes

dernière mise à jour : 2022-01-07 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Hilaire-des-Landes Autres Lieu Saint-Hilaire-des-Landes Adresse Ville Saint-Hilaire-des-Landes lieuville Saint-Hilaire-des-Landes Departement Ille-et-Vilaine

Conférence-débat sur les épidémies Saint-Hilaire-des-Landes 2022-03-06 was last modified: by Conférence-débat sur les épidémies Saint-Hilaire-des-Landes Saint-Hilaire-des-Landes 6 mars 2022 ille-et-vilaine Saint-Hilaire-des-Landes

Saint-Hilaire-des-Landes Ille-et-Vilaine