Conférence débat sur la Transition énergique Montcuq-en-Quercy-Blanc, mardi 26 mars 2024.

Conférence débat sur la Transition énergique Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Quelle(s) énergie(s) renouvelable(s) pour répondre aux besoins du territoire ?

Cette conférence sera présentée par ECRL Occitanie (Energies Citoyennes, Locales et Renouvelables) et la coopérative citoyenne Fil d’Ohm.

La conférence est organisée par l’association Avenir Vivant et Citoyen en Quercy (AVeCQ). .

Début : 2024-03-26 18:30:00

fin : 2024-03-26

Espace animation

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie

