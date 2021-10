Conférence – débat “Séniors, soyez acteurs de votre santé” Eymet, 12 octobre 2021, Eymet.

Conférence – débat “Séniors, soyez acteurs de votre santé” 2021-10-12 – 2021-10-12 Espace culturel Avenue de la bastide

Eymet Dordogne

Quels sont les gestes à adopter pour vivre longtemps en bonne santé ? Par où et à quel âge commencer ?

Pour répondre à ces questions, l’ASEPT organise des conférences-débats intitulées «Seniors, soyez acteurs de votre santé !».

Animés par des professionnels de santé, ces rendez-vous proposent des conseils simples et pertinents. Ils sont également l’occasion d’échanger et d’être sensibilisé sur différents sujets : l’audition, la vision, l’activité physique, les médicaments ou encore le sommeil…

+33 5 53 02 68 76

