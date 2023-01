Conférence débat Sauveterre-de-Béarn, 14 février 2023, Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn.

Conférence débat

2023-02-14 – 2023-02-14

EUR 0 0 Jean Cazenave sera questionné par Pierre Tauzia sur son livre “Ces incroyables croyants”.

Après « Le roman inachevé du bœuf de la crèche » (Médiaspaul), Jean Casanave avait demandé au bœuf et à l’âne de jeter un regard sur l’histoire du Christianisme pour mieux en connaître les racines et en comprendre l’actualité. Il s’attèle dans cet ouvrage à la question que se posent nombre de nos contemporains : « Pourquoi une Eglise si fortement et massivement implantée dans la culture française et rurale depuis des siècles s’est-elle si rapidement effritée au cours des trois dernières générations ?»

