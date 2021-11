Bernis Salle du Vieux Mûrier Bernis, Gard Conférence – Débat Salle du Vieux Mûrier Bernis Catégories d’évènement: Bernis

Salle du Vieux Mûrier, le samedi 27 novembre à 19:00

**Conférence – Débat suivie d’un buffet de la mer** par M. Romain LEGRAS, ingénieur universitaire en océanographie physique, directeur de l’agence CREOCEAN de La-Seyne-sur-Mer, et Mme Déborah MILLE, biologiste marin, chef de projet d’aménagement marin. L’environnement marin, l’aménagement du littoral et l’océanographie sont au cœur des activités de Creocéan sur tout le littoral français et à l’international avec, comme domaines d’activités : – La biodiversité et la protection des milieux marins – La préservation de l’environnement lors de la mise en place de projets industriels – L’aménagement du littoral – L’adaptation au changement climatique

22€ (adhérents Amis de Bernis) – 25 € (non adh.) pour la soirée

2021-11-27T19:00:00 2021-11-27T23:00:00

