Par le biais des décorporations nocturnes pour se ressourcer dans l’au-delà, le rêve est aussi le souvenir de l’esprit vagabond parti à la rencontre d’autres esprits. Par le songe clairvoyant, le rêve permet l’apport des informations reçues télépathiquement, à l’origine par exemple d’inventions ou de découvertes célèbres. Dans l’expression de scènes ou d’événements vécus en direct, le rêve porte parfois ce caractère faussement prémonitoire dans le souvenir rapporté au réveil.

Entrée payante 8€/10€ – Réservation impérative – Conditions d’accès selon la législation sanitaire en vigueur

Rencontre organisée par le Cercle Spirite Allan Kardec pour ouvrir la porte sur une activité naturelle de l’esprit, celle de rêver. Le rêve est cet exutoire psychique indispensable du subconscient. Grand Hôtel d’Orléans 72 Rue de Bayard, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

