Saint-Étienne centre social LE BABET Loire, Saint-Étienne (Conférence-débat) Racismes de France centre social LE BABET Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

(Conférence-débat) Racismes de France centre social LE BABET, 26 novembre 2021, Saint-Étienne. (Conférence-débat) Racismes de France

centre social LE BABET, le vendredi 26 novembre à 18:30

Conférence-débat **sur la persistance et le développement du racisme et de l’islamophobie en France**. Avec **Olivier Le Cour Grandmaison**, coordinateur du livre “_Racismes de France_”. Reconnaissance tronquée des crimes d’Etat du 17 octobre 1961, dissolutions d’associations de lutte contre l’islamophobie, loi “séparatisme”, normalisation des discours de haine … Et pourquoi ce silence des gauches françaises ? … Organisé par le collectif Contre l’islamphobie et pour l’égalité. centre social LE BABET 10 rue Félix Pyat – 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T18:30:00 2021-11-26T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu centre social LE BABET Adresse 10 rue Félix Pyat - 42000 Saint-Etienne Ville Saint-Étienne lieuville centre social LE BABET Saint-Étienne