Besançon Doubs EUR 0 0 Conférence-débat: Qui se souvient des Docks Franc-Comtois et de la CEDIS ? Le 2 juin Après un bref rappel historique, M. François Noël-Mathey, dernier dirigeant Mathey de la CEDIS, expliquera pourquoi et comment cette société a ainsi disparu. Entrée libre dans la limite des places disponibles et des règles sanitaires en vigueur. +33 3 81 41 57 58 Conférence-débat: Qui se souvient des Docks Franc-Comtois et de la CEDIS ? Le 2 juin Après un bref rappel historique, M. François Noël-Mathey, dernier dirigeant Mathey de la CEDIS, expliquera pourquoi et comment cette société a ainsi disparu. Entrée libre dans la limite des places disponibles et des règles sanitaires en vigueur. Salle Proudhon 2 Place du Théâtre Besançon

