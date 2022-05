CONFÉRENCE DÉBAT “QU’EST-CE QU’ÊTRE LIBRE ?” Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

Palavas-les-Flots

CONFÉRENCE DÉBAT “QU’EST-CE QU’ÊTRE LIBRE ?” Palavas-les-Flots, 11 mai 2022, Palavas-les-Flots. CONFÉRENCE DÉBAT “QU’EST-CE QU’ÊTRE LIBRE ?” Palavas-les-Flots

2022-05-11 – 2022-05-11

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots 19h Conférence débat Qu’est-ce qu’être libre ? organisée par l’association ballade Philosophique Tarif : 3 euros Maison du Temps Libre Renseignements 06 08 84 16 99 19h Conférence débat Qu’est-ce qu’être libre ? organisée par l’association ballade Philosophique Tarif : 3 euros Maison du Temps Libre Renseignements 06 08 84 16 99 +33 6 08 84 16 99 19h Conférence débat Qu’est-ce qu’être libre ? organisée par l’association ballade Philosophique Tarif : 3 euros Maison du Temps Libre Renseignements 06 08 84 16 99 Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-05-03 par OT PALAVAS-LES-FLOTS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots Departement Hérault

Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/palavas-les-flots/

CONFÉRENCE DÉBAT “QU’EST-CE QU’ÊTRE LIBRE ?” Palavas-les-Flots 2022-05-11 was last modified: by CONFÉRENCE DÉBAT “QU’EST-CE QU’ÊTRE LIBRE ?” Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 11 mai 2022 Hérault Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots Hérault