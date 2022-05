Conférence-débat : Prévenir l’épuisement parental IRFSS Valence Catégories d’évènement: Drôme

Les parents d’aujourd’hui doivent affronter un surprenant paradoxe : ils disposent de très nombreuses ressources et aides, mais subissent en parallèle la pression d’être des « Parents parfaits » ou des « Super-parents ». Cette conférence donne surtout des pistes concrètes et pragmatiques pour mieux vivre notre rôle de parents. Elle abordera notamment la question du stress parental et des réponses que l’on peut y apporter. **Intervenante :** Marie-Charlotte Clerf, formatrice, psycho praticienne Vittoz, coach parental Garderie pour les enfants jusqu’à 10 ans (inscription obligatoire pour l’organiser au mieux) **Inscription fortement conseillée pour tous** Gratuit. Renseignements : [rdvf@mairie-valence.fr](mailto:rdvf@mairie-valence.fr)

gratuit

