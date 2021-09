Albi Centre Occitan Rochegude Albi, Tarn Conférence-débat “Points en débats sur la croix occitane” Centre Occitan Rochegude Albi Catégories d’évènement: Albi

Samedi 2 octobre 17h au Centre Occitan Rochegude (28 rue Rochegude – Albi)

Samedi 2 octobre 17h au Centre Occitan Rochegude (28 rue Rochegude – Albi) Raymond Ginouillac animera une conférence **”Points en débats sur la croix occitane” / “Punts en debats sus la crotz occitana”:** Depuis des siècles, beaucoup de personnes ont écrit sur la croix occitane dite aussi Croix de Toulouse, Croix raymondine, … Des affirmations trop souvent sans preuces et en contradiction entres elles. Pour écrire « _Histoire de la croix occitane_ », Raymond Ginouillac a fait des choix en appuyant sur les travaux les plus pertinents, notamment sur des publications de la fin du XXème siècle et du XXIème siècle. Un diaporama permet de présenter ces choix ; huit points en débats seront abordés. Cependant, una discussion plus générale peut s’endrailler si certains ne sont pas convencu ou si des choses sont contestées.

Gratuit

2021-10-02T17:00:00 2021-10-02T18:30:00

