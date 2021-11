Plan-de-Cuques Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône, Plan-de-Cuques Conférence – Débat Plan-de-Cuques Plan-de-Cuques Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Conférence – Débat Plan-de-Cuques, 9 décembre 2021, Plan-de-Cuques. Salle Paul Faraud Médiathèque de Plan d'Orgon

2021-12-09 18:00:00

Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône Plan-de-Cuques Conférence – Débat par Philippe Meirieu, professeur en sciences de l’éducation :

Vers une éducation qui forme des citoyens pour notre république, notre démocratie, notre planète. Conférence – Débat à la Salle Paul Faraud. +33 4 90 73 25 61 Conférence – Débat par Philippe Meirieu, professeur en sciences de l’éducation :

Vers une éducation qui forme des citoyens pour notre république, notre démocratie, notre planète. Salle Paul Faraud Médiathèque de Plan d’Orgon Plan-de-Cuques

