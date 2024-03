Conférence débat « Pesticides agriculture environnement et santé » Mairie Bourbriac, vendredi 22 mars 2024.

Conférence débat « Pesticides agriculture environnement et santé » Mairie Bourbriac Côtes-d’Armor

Conférence proposée dans le cadre du Contrat local de santé et animée par Rostam Sohrab, Enseignant en retraite Biologiste et Docteur en Pathologie des Cultures, Rostam Sohrab, conférencier remontera à l’origine de l’agriculture, il y a 4 000 ans, au Moyen-Orient. Il évoquera ensuite les premières techniques de protection de l’agriculture par les plantes ou grâce à des produits minéraux puis la découverte des pesticides après la Seconde guerre mondiale. Lors de cette conférence, Rostam Sohrab se basera sur des résultats de recherches, des enquêtes, qui montrent une forte présence de pesticides dans l’eau, l’air, le sol, et les aliments et des études qui suggèrent des liens entre pesticides et santé surtout dans le milieu agricole. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22

Mairie 11 Place du Centre

Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne

