A l’occasion de la sortie récente de l’ouvrage du journaliste Sylvain Allemand réalisé en coordination avec la Chaire Paysage et Energie de l’Ecole Nationale Supérieure de Paysage (ENSP), EDF Lab Paris-Saclay vous acccueille, le 12 avril à 10h, pour une conférence-débat sur une mise en relation, rarement étudiée et pourtant éclairante, entre l’histoire de nos paysages et celle de nos énergies. L’auteur a mené une véritable enquête de terrain sur différents territoires dont le plateau de Saclay qu’il connait particulièremet bien. La table-ronde sera animée par Jean-Paul Chabard, Directeur Scientifique de la R&D d’EDF, avec la participation de l’auteur du livre “Paysages et Energies” paru aux éditions Hermann, mais aussi de Bertrand Folléa, directeur de la Chaire Paysage et Energie à l’ENSP et de Patrick Delance, le photographe qui a illustré cet ouvrage. A partir de 11h, vous serez invité à découvrir l’exposition des photographies de Patrick Delance et à profite d’une séance de dédicaces et vente du livre “paysages et Energies”.

A travers son dernier ouvrage, Sylvain Allemand nous explique, exemples à l’appui, en quoi nos paysages sont imprégnés d’énergie et pourquoi cette mise en perspective historique est importante.

