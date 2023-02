Conférence-Débat : Objectif sobriété énergétique Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Catégories d’Évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Conférence-Débat : Objectif sobriété énergétique Espace Jéliote Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

2023-03-10 18:30:00

Rue de la Poste Espace Jéliote

Oloron-Sainte-Marie

Pyrenees-Atlantiques Les conséquences du dérèglement climatique sont déjà visibles, y compris en France. Le récent rapport publié par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat vient à nouveau confirmer que ces bouleversements sont causés par l’humanité.

En appliquant sa démarche – sobriété, efficacité énergétique, énergies renouvelables – à l’ensemble de nos consommations, l’Association négaWatt a élaboré un scénario de transition énergétique pour la France.

Au cours de cette soirée, Paul Neau, expert négaWatt, exposera les propositions pour réduire de 10% au moins nos consommations d’énergie d’ici deux ans. Comment ? Avec une première liste d’actions mobilisables dans différents secteurs dès cet hiver avec impacts chiffrés à l’appui.

À l’issue de la conférence, un moment de convivialité sera proposé aux participants dans le hall. +33 5 59 10 35 70 Haut Béarn Transition Energétique, Association Negawatt Communauté de communes du Haut-Béarn

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie

