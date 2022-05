Conférence débat : neurosciences et apprentissages Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Fougerolles-Saint-Valbert Le club Rotary Luxeuil Vosges du Sud vous propose une conférence au profit d’enfants ayant des troubles d’apprentissage DYS. Conférence animée par Pascal CHRETIEN, Docteur en neurosciences, neuropsychologue clinicienne à l’écomusée de Fougerolles Samedi 21 mai à 16h. 10€, pré-inscription au 03 84 49 52 50 et rotaryconference70@gmail.com rotaryconference70@gmail.com +33 3 84 49 52 50 Le club Rotary Luxeuil Vosges du Sud vous propose une conférence au profit d’enfants ayant des troubles d’apprentissage DYS. Conférence animée par Pascal CHRETIEN, Docteur en neurosciences, neuropsychologue clinicienne à l’écomusée de Fougerolles Samedi 21 mai à 16h. 10€, pré-inscription au 03 84 49 52 50 et rotaryconference70@gmail.com Ecomusée 206 le petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert

