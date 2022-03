Conférence-Débat : l’industrie 4.0, la robotique adaptative (robotique, vision et intelligence artificielle) ISTP (Campus Industriel) Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

ISTP (Campus Industriel), le mardi 8 mars à 18:00

Conférence fiate par monsieur Côme FAGETON, ingénieur commercial de SILÉANE Cet événement est proposé en présentiel et en distanciel, incrivez-vous dans le deux cas !

sur inscription par mail :

2022-03-08T18:00:00 2022-03-08T20:00:00

