Conférence-Débat Les TIC et éthique pour l’Intelligence artificielle EM Normandie Campus Le Havre Le Havre, mercredi 10 avril 2024.

L’IA envahit nos vies, transforme nos sociétés, nous inquiète parfois et interroge notre humanité. L’IA doit impérativement se doter d’une éthique pensée et réfléchie protégeant et promouvant les droits et la dignité des individus. Les TIC sont au coeur du défi. Comment réaliser et certifier la neutralité et l’équité des algorithmes ? Tout examen des implications éthiques de l’IA exige d’en préciser les sens possibles et les écueils.

Conférence animée par Damien Olivier, professeur à l’Université du Havre Normandie, membre du laboratoire LITIS et de la fédération de recherche CNRS NormaSTIC, il est spécialiste d’Intelligence artificielle en essaim.

Début : 2024-04-10 18:30:00

EM Normandie Campus Le Havre 20 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie citeculturelh@gmail.com

