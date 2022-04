Conférence-débat : “Les préjugés sur les migrants” – Lundi 11 avril le phare Tournefeuille Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Conférence-débat : “Les préjugés sur les migrants” – Lundi 11 avril le phare, 11 avril 2022, Tournefeuille. Conférence-débat : “Les préjugés sur les migrants” – Lundi 11 avril

le phare, le lundi 11 avril à 20:30

Conférence dans le cadre du club Enjeux de l’Amicale Laïque de Tournefeuille. Animée par la Cimade, association de solidarité auprès des migrants et réfugiés. le phare 32 Route de Tarbes, 31170 Tournefeuille Tournefeuille Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-11T20:30:00 2022-04-11T22:30:00

