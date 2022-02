Conférence/débat “Les enfants et les écrans, parlons-en” – Jeudi 10 mars Salle polyvalente Beaupuy Catégories d’évènement: Beaupuy

Salle polyvalente, le jeudi 10 mars à 20:00

Animée par Delphine DEBRONDE Conseillère conjugale et familiale, formatrice et conférencière autour de la petite enfance, de la parentalité. Gratuit (places limitées)

Sur inscription

Le Centre Communal d’Actions Sociales invite les parents, grands-parents, professionnels enfance, jeunesse… Salle polyvalente Rue des sports, 31850 Beaupuy Beaupuy Haute-Garonne

2022-03-10T20:00:00 2022-03-10T22:00:00

