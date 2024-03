Conférence-débat « L’agroécologie en Afrique de l’Ouest : une solution pour permettre l’adaptation de l’agriculture au changement climatique » Archives départementales d’Ille-et-Vilaine Rennes, mardi 19 mars 2024.

La Maison Internationale de Rennes organise à l’auditorium des Archives départementales, une conférence-débat sur le thème de « L’agroécologie en Afrique de l’Ouest : une solution pour permettre l’adaptation de l’agriculture au changement climatique », ce mardi 19 mars à 18h. Conférence gratuite et ouverte à tous.

Mariam Sow, Directrice d’ENDA Pronat, une association sénégalaise vouée au soutien de l’agriculture écologique, des fermes familiales et des droits des femmes, et experte reconnue de l’agroécologie en Afrique de l’Ouest animera ce temps fort à l’occasion de sa venue en Ille-et-Vilaine. Cette conférence sera l’occasion pour Mariame Sow de partager son expertise avec de nombreuses associations bretilliennes invitées mais aussi le grand public.

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine 1, rue Jacques-Léonard , 35000 Rennes Quartiers Nord-Ouest Rennes 35043 Ille-et-Vilaine