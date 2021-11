Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Conférence-débat : L’Afghanistan Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Conférence-débat : L’Afghanistan Chambéry, 9 novembre 2021, Chambéry. Conférence-débat : L’Afghanistan AQCV Université populaire 3 rue du Laurier Chambéry

2021-11-09 – 2021-11-09 20:30:00 20:30:00 AQCV Université populaire 3 rue du Laurier

Chambéry Savoie Patrice Darvey, professeur d’histoire-géographie-géopolitique-sciences politiques au lycée Monge, nous parlera de l’Afghanistan, des origines et perspectives d’une « guerre sans fin ». aqcv.univ.pop@orange.fr +33 4 79 85 50 76 AQCV Université populaire 3 rue du Laurier Chambéry

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Chambéry Adresse AQCV Université populaire 3 rue du Laurier Ville Chambéry lieuville AQCV Université populaire 3 rue du Laurier Chambéry