Hotel de région, le mardi 19 octobre à 11:00

La conférence débat en présence d’Alain ROUSSET – Président de la Région Nouvelle-Aquitaine et de nombreux experts abordera 8 thématiques pour favoriser la transmission – reprise dans nos territoires: 1. Comment mieux identifier les cédants potentiels ? 2. Comment mieux identifier les repreneurs potentiels ? 3. Comment mieux sensibiliser et préparer les cédants en amont de la transmission ? 4. Comment mieux accompagner les cédants dans leur démarche de transmission ? 5. Comment mieux améliorer les compétences des repreneurs ? (formation, tutorat etc…) 6. Comment mieux financer la reprise ? 7. Comment mieux communiquer / valoriser la transmission reprise ? 8. Comment améliorer la coopération entre les différents acteurs ? (Epci, autres acteurs ….).

inscription en ligne – émission webtélé

participez à l'émission webtélé et au débat sur la transmission en Nouvelle-Aquitaine, comment améliorer l'accompagnement des cédants et des repreneurs ?

