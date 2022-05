CONFÉRENCE- DÉBAT : LA MEDIUMNITÉ Golbey Golbey Catégories d’évènement: Golbey

Vosges

CONFÉRENCE- DÉBAT : LA MEDIUMNITÉ Golbey, 24 mai 2022, Golbey. CONFÉRENCE- DÉBAT : LA MEDIUMNITÉ Golbey

2022-05-24 19:30:00 19:30:00 – 2022-05-24 21:30:00 21:30:00

Golbey Vosges Médium, Clairvoyante je vous propose une Conférence débat autour de la médiumnité. Sommes nous tous Médium ? Qu’est ce que l’au delà ? Qui sont les guides ? Comment entrer en contact avec eux ? Comment développer son sixième sens ? nNous répondrons à ces questions et bien d’autres encore. Nous échangerons autour de nos expériences. La deuxième partie sera consacrée au contact défunts ou guides en direct. Vous pourrez recevoir une réponse d’un être cher ou d’un de vos guides à votre convenance. Message a visée thérapeuthique, dans le but de mieux vivre le deuil, il ne s’agit en aucun cas de spiritisme. nSur Réservation au 0620695823 +33 6 20 69 58 23 Istock

Golbey

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Golbey, Vosges Autres Lieu Golbey Adresse Ville Golbey lieuville Golbey Departement Vosges

Golbey Golbey Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/golbey/

CONFÉRENCE- DÉBAT : LA MEDIUMNITÉ Golbey 2022-05-24 was last modified: by CONFÉRENCE- DÉBAT : LA MEDIUMNITÉ Golbey Golbey 24 mai 2022 Golbey Vosges

Golbey Vosges