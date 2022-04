[CONFERENCE/DEBAT] La face cachée de nos déchets La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), 12 mai 2022, Nantes.

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September), le jeudi 12 mai à 18:30

Nous avons le plaisir de vous inviter à la conférence débat en présence d’Anne Belot, autrice de la bande dessinée **Déchets Land, la face cachée de nos déchets !** Cette bande-dessinée est un bijou d’**humour, de bon sens et de pédagogie**. Accessibles à toutes et tous, elle permet de prendre conscience de notre système de recyclage français et de ses limites et insiste surtout sur les solutions. On le répète toujours à la Galerie, mais les solutions ce n’est pas ce qui manque ! Alors venez vous inspirer avec nous **le 12 mai prochain.** _”Ingénieure agronome, Anne Belot est la cofondatrice du Festival Lyon 0 Déchet. Après avoir créé une association de sensibilisation et une société de conseil afin d’aider les entreprises de l’agroalimentaire à réduire leurs déchets à la source, elle est aujourd’hui autrice de B.D. et illustratrice.”_ La conférence démarrera à 18h30 et sera suivie par un temps convivial où vous pourrez acheter et vous faire dédicacer la BD grâce à O Bocal, notre partenaire de l’événement. (et si vous l’avez déjà, n’hésitez pas à venir avec). Cet événement est rendu possible par la MAIF, notre partenaire sur cet événement. Merci à eux !

entrée libre

avec Anne Belot, autrice de la BD Déchets Land

La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T18:30:00 2022-05-12T21:00:00