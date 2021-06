Conférence débat : La distribution à l’heure du local​, jouer à domicile ou hors domicile ?​ Evénement en ligne, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Bordeaux.

Evénement en ligne, le jeudi 8 juillet à 11:00

L’**Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine** (AANA), la **Région Nouvelle-Aquitaine**, en partenariat avec **Sud Ouest** et **TV7**, ainsi que l’**ARIA Nouvelle-Aquitaine** et **La Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine**, organisent une conférence-débat à la Méca à Bordeaux sur le thème : **La distribution à l’heure du local, jouer à domicile ou hors domicile ? Donner toute sa place au local, utopie ou réalité ?** 70% des achats alimentaires des Français se font dans les enseignes de la grande distribution. Renforcer la mise en valeur des produits frais et locaux dans les rayons de la grande distribution est un impératif selon le gouvernement (charte nationale pour la valorisation des produits frais et des produits locaux). Mais comment la distribution s’engage-t-elle à l’heure du local ? Comment favoriser les référencements de proximité et soutenir notre agriculture et nos filières locales ? Autant de questions à débattre le 8 juillet prochain.

Dans le cadre des rencontres de l’alimentation Nouvelle-Aquitaine, l’AANA organise une conférence débat sur le sujet du local.

