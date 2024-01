Conférence/Débat « La bataille du vélo : vaincre le système automobile » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, jeudi 8 février 2024.

Le jeudi 08 février 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

La bicyclette n’est pas seulement un mode de déplacement vertueux pour la planète, elle est aussi un vecteur de libération collective contre un système automobile. Venez en apprendre plus sur la « vélorution » et poser vos questions à l’auteur du livre « la bataille du vélo »!

Pendant une séance de 45

minutes, Joseph d’Halluin partagera avec vous les tenants et aboutissants de

son ouvrage, « La bataille du vélo : vaincre le système automobile. Au

cours de cette présentation, il explorera les thèmes clés de son livre,

proposant une perspective sur les enjeux de la mobilité durable et les

solutions pour surmonter les défis imposés par le système automobile.

Une occasion incontournable

pour plonger au cœur de son récit engagé et de participer à un échange

enrichissant.

Joseph d’Halluin, auteur du livre

« La bataille du vélo : vaincre le système automobile » est un fervent

défenseur de l’écologie. Il a occupé le poste de secrétaire national au sein de

la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), la principale organisation de

promotion du vélo en France. Diplômé en sciences politiques, il s’engage

activement dans la transformation de la société pour adresser les enjeux de la

crise écologique et sociale.

Une conférence proposée par l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette.

Une vente d’ouvrages sera proposée à la fin de la conférence. Entrée gratuite, réservation conseillée.

Cette conférence est accessible aux publics sourds et malentendants grâce à la présence d’interprètes en Langue des Signes Française.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

