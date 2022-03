Conférence-débat IUT de Sceaux Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

IUT de Sceaux, le mercredi 20 avril à 17:30

Notre système économique est mathématiquement insoutenable. L’urgence climatique nous laisse moins de dix ans pour agir. Comment passer de l’illusion de la croissance infinie dans un monde fini en ressources, à la réalité d’une abondance frugale dans un monde inclusif et décarboné ?

Envoyer un mail à Nicolas Praquin

Dans le cadre du DU EC&ic de l’IUT de Sceaux, une conférence est organisée et ouverte à tout public. IUT de Sceaux 8 avenue Cauchy – Sceaux Sceaux Hauts-de-Seine

2022-04-20T17:30:00 2022-04-20T19:30:00

