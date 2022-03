Conférence débat “Homosexualité masculine et homophobie dans les Hauts-de-France” Fier.e.s & Queer Vermand Vermand Catégories d’évènement: Aisne

2022-04-06 18:00:00 – 2022-04-06 20:00:00

Vermand Aisne Vermand L’Association Fièr.e.s et queer a le plaisir de vous inviter à un débat avec le doctorant en géographie Théophile Plouvier sur le thème : “Homosexualité masculine et homophobie dans les Hauts-de-France”, le mercredi 6 avril à 18 heures à la médiathèque de Vermand.

Entrée libre et gratuite. Renseignements : fieresetqueer@gmail.com

