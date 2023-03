Conférence-débat « Forêts en Scène » – Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Ancy-le-Franc Catégories d’Évènement: Ancy-le-Franc

Yonne Ancy-le-Franc EUR Conférence-débat sur le changement climatique proposé par l’Office National des Forêts, le Vendredi 17 Mars à 18h30 à la Salle Polyvalente d’Ancy-le-Franc. Gratuit, tout public. https://www.onf.fr/ Ancy-le-Franc

