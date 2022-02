CONFERENCE-DEBAT – « Facultés de l’Esprit & Forces de la Pensée » Grand Hôtel d’Orléans Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Détaillant chacune d’entre elles à la lumière des points de vue spirite et scientifique, telles la clairvoyance, la médiumnité, la psychométrie, la radiesthésie, la télékinésie ou psychokinèse, le magnétisme, et l’hypnose, nous verrons quelles répercussions ces facultés caractéristiques de la force de l’esprit peuvent avoir tant sur le plan individuel que collectif, comme la santé ou l’environnement, mais aussi dans les bienfaits indiscutables d’une saine et harmonieuse pratique. Grand Hôtel d’Orléans – Salle Matabiau Parking Gare SNCF – Métro Ligne A « Marengo SNCF » Réservation impérative Conditions d’accès selon la législation sanitaire en vigueur

Entrée simple 8 € / Entrée avec une revue au choix 10 €

Rencontre organisée par le Cercle Spirite Allan Kardec de Toulouse pour aborder cette faculté inhérente à l’être humain, celle de PENSER, où nous parlerons de la télépathie et de son expression. Grand Hôtel d’Orléans 72 Rue de Bayard, 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

