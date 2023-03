CONFÉRENCE-DÉBAT ET EXPOSITION LA CHIRURGIE FACE À LA GRANDE GUERRE Rue de l’Hôpital Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

2023-03-18 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-18 17:00:00 17:00:00

Meurthe-et-Moselle Venez découvrir l’exposition de matériel et de documents médicaux anciens de 14h à 17h. Suivi d’une conférence – débat par Mr Christophe Comte sur « la chirurgie face à la grande guerre » à la Chapelle de l’Hôpital à Lunéville à 17h. Les amis de l’Hôpital

