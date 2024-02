Conférence-débat Espace Commun Brasles 21 mars 2024 Brasles, lundi 18 mars 2024.

AVORTER, UN DROIT EN DANGER ?

L’interruption volontaire de grossesse (IVG) est autorisée en France depuis la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil . Mais comment s’applique le droit à l’IVG concrètement en France et plus localement sur le territoire de l’agglomération de Château-Thierry ? Cette soirée permettra de faire le point avec les professionnels de santé et des premières concernées les femmes.

Ghada Hatem sera l’invitée d’honneur de cette soirée. Gynécologue obstétricienne, elle a créé la Maison des femmes à Saint-Denis en 2016, première structure en France à offrir une prise en charge globale des femmes victimes de violences et de l’excision.

Venez assister à la conférence-débat le jeudi 21 mars à l’Aiguillage, à 18h.

Réservez vite votre place en ligne sur la billetterie, par mail à billetterie@carct.fr ou par téléphone au 06 71 89 13 49 !0 .

Place Georges et Gaston Brigot

Brasles 02400 Aisne Hauts-de-France billetterie@carct.fr

