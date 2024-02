CONFÉRENCE-DÉBAT DU ROTARY « SPORT ET PAIX » Maison des associations Pertuis, jeudi 22 février 2024.

« Sport et Paix » ?

Alors que la pratique des sports, professionnels ou amateurs, d’équipe ou individuels, est en forte hausse en France et Europe, le sport, que l’on pratique ou soit spectateur (les Jeux Olympiques, les tournois professionnels…) est-il facteur de pacification ? Incite-t-il à adopter collectivement ou individuellement, des relations pacifiques et de compréhension mutuelle plus durables.



Deux intervenants, ayant, dans le cadre de leurs activités réciproques, réfléchit et agi dans ce domaine, nous aideront à forger notre opinion

– Me Michel Pautot, avocat du sport, qui a contribué à ouvrir la mobilité des sportifs(ves) dans le cadre européen

– Mohamed Sanhadji, qui, dans le cadre de ses activités de conseiller technique de la fédération française de football, a pu côtoyer des sportifs de haut niveau.



Cette soirée-débat, organisée par le club Rotary sud Luberon, vient à un moment opportun puisque pour cette association internationale, crée il y a 118 ans, la semaine du 23 février (anniversaire du Rotary) est appelée « semaine de l’entente mondiale et de la paix ». .

Début : 2024-02-22 19:00:00

Maison des associations 167 rue Resini

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur manifestation.rotary.pertuis@gmail.com

