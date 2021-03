Conférence-débat Douala, 20 mars 2021-20 mars 2021, Douala III.

Conférence-débat

Douala, le samedi 20 mars à 11:30

Thème : « Partir : de l’ici à l’ailleurs »

### ARGUMENTAIRE

Une cinquantaine d’années déjà que l’Afrique est indépendante, mais croupie toujours sous le joug des rencontres provoquées par la colonisation : acculturation, religiosité, assimilation etc. certes, l’homme est un animal terriblement voyageur, un phénomène qui s’est accentué avec le concept de mondialisation, le monde étant devenu un village planétaire. Ne peut-on pas affirmer avec assez de preuve que la mondialisation trouve une Afrique n’ayant jamais su exister par elle-même véritablement, si ce n’est par mimétisme ?

Si l’ancienne génération a su faire preuve d’abnégation, la génération actuelle brille par un relâchement total et une aliénation qui frise la dérision. L’espace francophone africain est le triste exemple, voire le théâtre d’exactions et de mentalités en inadéquation avec la maturation d’une société.

Ainsi, le refus de créer, l’incapacité à innover, la perte des repères identitaires, tels sont des faits métamorphosant les jeunes africains véritables « zombies » de l’occident. L’immigration en est la triste résultante. Les jeunes préfèrent investir des millions dans l’immigration au risque de leur vie au lieu d’investir dans des projets d’entreprises exigeant moins de force pécuniaire. La jeune fille affirme fièrement son assujettissement dans une société qui se bat pour l’égalité des genres. Des illustrations et plein d’autres qui ont meublé l’intérêt de faire de cette journée ce qu’elle devrait être loin d’être une journée internationale du français.

Comment comprendre l’attitude prédéterminisme et assimilatrice de l’africain francophone à l’heure de la mondialisation ?

### AXES DE RÉFLEXION

AXE 1 : Immigration

L’imaginaire de l’ailleurs comme un idéal ; au-delà de l’immigration physique, parler aussi de l’idéalisation de l’occident.

AXE 2 : Culture et identités

Les séquelles de la colonisation dans notre culture. Les identités néocoloniales comme obstacles à l’émergence des peuples africains.

AXE 3 : Dépassement et innovation

Partir d’une zone de confort pour oser un ailleurs ; voie vers une réussite potentielle. La culture du risque et du savoir oser.

Thème secondaire :

*  Orientation des études littéraires

*  Audiovisuelles, numérique et des métiers de la mode et hôtesses.

Panel : Pr Flora AMABIAMINA Chef du département de français à l’université de Douala

Dr isidor BIKOKO Enseignant à l’université de Douala responsable du centre d’incubation d’entreprise Intellium global perspective.

Echange autour des questions d’immigration et identitaire en Afrique francophones

Douala Collège bénédicte Douala III Ndokoti



