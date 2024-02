Conférence/débat/dédicace Olivier Claudon Saales, vendredi 16 février 2024.

Conférence/débat/dédicace Olivier Claudon Saales Bas-Rhin

Olivier Claudon présentera son activité d’écrivain et ses derniers livres notamment ses deux derniers romans, « Le plateau de pierre grise » et « Et la ville sera vide ». Les livres pourront être achetés et dédicacés sur place.

Olivier Claudon parallèlement à son activité de journaliste aux DNA développe une activité d’écrivain remarqué, avec des livres entre mêlants faits historiques, expériences personnelles et intrigues policières. EUR.

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16

39 Grand’rue

Saales 67420 Bas-Rhin Grand Est agass@orange.fr

