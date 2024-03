Conférence-débat de Whitman à Ginsberg Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Marcq-en-Barœul, vendredi 22 mars 2024.

Conférence-débat de Whitman à Ginsberg L’âme sur la grand route, un siècle de poésie américaine Vendredi 22 mars, 18h30 Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T18:30:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T18:30:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

L’Amérique a toujours été une terre de poésie, fertile en rénovateurs du langage désireux de prendre leur distance avec la vieille Europe tout en s’inspirant de ses illustres représentants. De « Feuilles d’herbe » (1855), déclaration d’émancipation poétique clamant la puissance de l’individu et son désir d’embrasser la totalité du réel à « Howl », réquisitoire halluciné d’Allen Ginsberg lancé à la tête de l’Amérique de la Guerre Froide, nous partirons à la découverte de ses grandes voix , TS Eliot ou Williams Carlos Williams, enfants de la génération perdue, imagistes et autres vorticistes, qui entre lyrisme et regard désabusé sur le monde, n’ont jamais cessé de clamer haut et fort la nécessité de revendiquer leur pouvoir d’expression.

Médiathèque La Corderie Marcq-en-Baroeul 56 Rue Albert Bailly, 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « corderie@marcq-en-baroeul.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 81 87 45 »}]

