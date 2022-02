CONFÉRENCE-DÉBAT DE SABINE THILLAYE – « ENJEUX DE LA PRÉSIDENCE FRANÇAISE DE L’UNION EUROPÉENNE » Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun Meuse Jeudi 10 mars 2022 à 10 h au Centre Mondial de la Paix, des libertés et des droits de l’Homme, Madame Sabine THILLAYE, Présidente de la Commission des Affaires européennes à l’Assemblée Nationale présentera les enjeux de la Présidence Française de l’Union Européenne. Cette conférence, gratuite et ouverte à tous, permettra de mieux comprendre le rôle d’impulsion et de coordination que la France peut jouer dans cette période de 6 mois où elle préside le Conseil de l’Union Européenne. Annoncée ambitieuse dans ses objectifs, la Présidence Française de l’Union Européenne (PFUE) intègre un calendrier d’événements qui influeront notamment sur notre sécurité commune, la gouvernance de l’Union européenne, la sauvegarde de l’environnement, la dynamique économique européenne… Cette présidence est aussi l’occasion de permettre à nos concitoyens de mieux percevoir le rôle de l’Europe dans leur quotidien. La conférence de Sabine THILLAYE permettra à chacun de mieux comprendre ces enjeux. Cette conférence sera suivie d’une séquence de questions réponses qui permettront à chacun de s’exprimer. Sabine THILLAYE est Députée de l’Assemblée Nationale. Elle est Présidente de la Commission des affaires européennes et membre de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée Nationale. +33 3 29 86 55 00 http://www.cmpaix.eu/ Verdun

