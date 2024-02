Conférence-débat d’Alexandre Benani « Comment le cerveau gère notre appétit ? » Rue de la Fonderie Le Creusot, mardi 12 mars 2024.

Conférence-débat d’Alexandre Benani « Comment le cerveau gère notre appétit ? » Rue de la Fonderie Le Creusot Saône-et-Loire

Titre de la conférence « Comment le cerveau gère notre appétit ? ».

Alexandre Benani est directeur de recherche CNRS au Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation (CSGA AgroSup Dijon/CNRS/INRAE/Université de Bourgogne). Il expliquera comment le cerveau perçoit les signaux nutritionnels et y répond en ajustant le comportement alimentaire.

Ne plus avoir faim… Mais qu’est-ce que ça veut dire au juste ? Et que se passe-t-il dans notre cerveau lorsqu’on mange ? Il parlera ensuite de ses travaux sur la plasticité cérébrale comme élément important intervenant dans la sensation de satiété. Il discutera enfin des perspectives qui s’ouvrent pour le monde de la santé.

Cette soirée est proposée dans le cadre de la 26ème édition de la Semaine du cerveau, organisée dans plus de 100 villes en en France du 11 au 17 mars 2024.

Elle est organisée en partenariat avec Sciences en lumière dans le cadre de la semaine du cerveau.

Lieu UT Le Creusot amphithéâtre Mesures Physique 18h30.

Cette conférence-débat sera précédée d’une intervention au lycée Léon Blum du Creusot auprès des élèves de première et terminale dans l’après-midi. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 18:30:00

fin : 2024-03-12 21:00:00

Rue de la Fonderie Amphithéâtre de l’IUT du Creusot

Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté president@afbourdon.com

L’événement Conférence-débat d’Alexandre Benani « Comment le cerveau gère notre appétit ? » Le Creusot a été mis à jour le 2024-02-08 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II