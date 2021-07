Issy-les-Moulineaux Espace Andrée Chedid Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Conférence-débat “Concilier compétition et épanouissement de l’enfant” Espace Andrée Chedid Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Espace Andrée Chedid, le mardi 30 novembre à 20:30

Psychologue clinicienne et psychologue du sport auprès de sportifs de haut niveau depuis 10 ans, intervenante en formation en Psychologie du sport et préparation mentale à Trans-Faire, ancienne joueuse professionnelle de volley-ball, Elise Anckaert abordera en direction des parents différents points identifiés au travers de son expérience. Parmi lesquels : le rapport à la limite et au corps, le rapport à l’intimité, les apports du sport, ceux de la compétition, les préconisations et les écueils possibles pour les parents afin d’être au plus “justes” dans leur accompagnement auprès de leurs enfants.

Entrée gratuite après inscription sur la plateforme numérique dans la limite des places disponibles et selon les contraintes sanitaires en vigueur

Organisée par l’Espace Parent-Enfant dans le cadre des Semaines Isséennes des Droits de l’Enfant Espace Andrée Chedid 60 rue Général Leclerc , 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-11-30T20:30:00 2021-11-30T22:30:00

