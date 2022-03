Conférence – débat : Comprendre la stratégie de la Chine Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Saint-Lunaire Avec Antoine Brunet, économiste et géo-politologue.

Organisé par l’association Bien Vivre à Saint-Lunaire. Entrée gratuite, participation libre. Samedi 19 mars – 16h30 – Centre culturel Jean Rochefort bvsl35@orange.fr +33 6 83 15 39 04 Avec Antoine Brunet, économiste et géo-politologue.

