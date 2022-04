Conférence-débat : “Biodiversité et Permaculture dans nos potagers et vergers. “

Conférence-débat : “Biodiversité et Permaculture dans nos potagers et vergers. “, 22 mai 2022, . Conférence-débat : “Biodiversité et Permaculture dans nos potagers et vergers. ”

2022-05-22 – 2022-05-22 EUR 0 Il sera question de jardinage avec le vivant, de biodiversité au jardin. Après une présentation des principes fondamentaux de la permaculture, André Deval, conseil auprès du public au Conservatoire Végétal d’Aquitaine, expliquera comment cultiver son potager, son verger et préserver la biodiversité.

Ces bonnes pratiques permettent de régénérer les sols en s’appuyant sur la biodiversité´ et d’améliorer les semences. La permaculture peut s’adapter à tous les types de cultures et à tous les jardiniers !

Entrée libre dans la limite des places disponibles Il sera question de jardinage avec le vivant, de biodiversité au jardin. Après une présentation des principes fondamentaux de la permaculture, André Deval, conseil auprès du public au Conservatoire Végétal d’Aquitaine, expliquera comment cultiver son potager, son verger et préserver la biodiversité.

Ces bonnes pratiques permettent de régénérer les sols en s’appuyant sur la biodiversité´ et d’améliorer les semences. La permaculture peut s’adapter à tous les types de cultures et à tous les jardiniers !

Entrée libre dans la limite des places disponibles Il sera question de jardinage avec le vivant, de biodiversité au jardin. Après une présentation des principes fondamentaux de la permaculture, André Deval, conseil auprès du public au Conservatoire Végétal d’Aquitaine, expliquera comment cultiver son potager, son verger et préserver la biodiversité.

Ces bonnes pratiques permettent de régénérer les sols en s’appuyant sur la biodiversité´ et d’améliorer les semences. La permaculture peut s’adapter à tous les types de cultures et à tous les jardiniers !

Entrée libre dans la limite des places disponibles Libre de droit dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville