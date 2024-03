Conférence-débat avec le Docteur Jean-Marie Gomas : « Soins palliatifs, sédation, euthanasie, suicide assisté, comment s’y retrouver ? » Centre Huit Versailles, jeudi 14 mars 2024.

Conférence-débat avec le Docteur Jean-Marie Gomas : « Soins palliatifs, sédation, euthanasie, suicide assisté, comment s’y retrouver ? » Face à la machine législative bel et bien en marche, l’enjeu de la fin de vie est capital. Venez vous informer avec le docteur Jean-Marie Gomas, gériatre, médecin de la douleur et de soins palliatifs. Jeudi 14 mars, 20h30 Centre Huit Participation libre et pas de réservation possible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T20:30:00+01:00 – 2024-03-14T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-14T20:30:00+01:00 – 2024-03-14T22:00:00+01:00

Euthanasie et suicide assisté, ce n’est pas pareil.

« Arrêter un traitement », ce n’est pas une euthanasie.

Comment s’y retrouver lorsque la confusion règne dans les médias et jusque dans les discours officiels qui utilisent l’expression trompeuse « aide à mourir » ?

Auteur d’un récent ouvrage qui explique clairement ces données, le Dr Gomas a accompagné des milliers de malades dans sa vie, comme généraliste puis comme gériatre hospitalier.

Sa conférence permettra de clarifier les enjeux : une plongée salutaire pour nourrir la réflexion nécessaire au débat. Nous vous attendons nombreux.

Et venez nous rencontrer.

Association Rivage

La fin de vie, notre histoire à tous

www.association-rivage.net

Centre Huit 77, rue des Chantiers – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France 01 39 50 42 49 https://www.centre8.org/ https://www.facebook.com/CentreHuit/ [{« type »: « email », « value »: « contact@association-rivage.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0616308113 »}] [{« link »: « http://www.association-rivage.net »}] Le Centre Huit est un lieu d’esprit œcuménique, accueillant de nombreuses activités et manifestations à caractère spirituel, culturel et social.

©